Прокудін закликав до евакуації з мікрорайону Корабел у Херсоні – «складно буде завезти продовольство»

Після пошкодження мосту, який з’єднує розташований на Карантинному острові мікрорайон Корабел із основною частиною Херсона, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін «наполегливо» закликав місцевих жителів евакуюватися.

«Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива». Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання», – написав очільник Херсонщини ввечері 2 серпня.

Російські військові близько 18:00 завдали авіаційного удару по мосту в Херсоні, внаслідок чого його конструкція зазнала пошкоджень. Кадри з місця події свідчать, що проїзд по мосту можливий, але суттєво ускладнений.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.