Через ракетні удари по Одеській області є поранені – голова ОВА

Удари по Одещині 20 червня пошкодили інфраструктурні об’єкти та призвели до поранень, повідомив увечері голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Вночі та протягом дня противник здійснив низку ракетних ударів по області. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, на жаль, є й поранені», – сказав він.

Крім того, Марченко прокоментував «різну інформацію щодо перебігу бойових дій на певних територіях», яка з’являється в мережах:

«Всі повинні розуміти, що заходи, які проводять військові на тій чи іншій ділянці, не можна висвітлювати в той же день і час, коли проводиться бойова робота. Це створює загрози життю наші військовослужбовці і ставить під удар перебіг бойової роботи».

Голова ОВА закликав «проявляти терпіння» та чекати на офіційні повідомлення щодо перебігу бойових дій.

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Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що російські війська вдень 20 червня випустили 14 ракет по південних регіонах України.

Також вранці в понеділок сили протиповітряної оборони збили російські ракети, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.