На Одещині чоловік підірвався на пляжі, ОК «Південь» нагадує про заборону відвідувати узбережжя

Чоловік загинув, підірвавшись на вибуховому предметі, на одному з пляжів Одеської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь» 11 червня.

«Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

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Військові нагадують про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування.

«Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально», – закликають у командуванні.

Патрульна поліція Одеси 5 червня попросила містян не ходити на пляжі та території узбережжя, тому що вони заміновані. Це стосується й Одеської області.