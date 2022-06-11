Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

На Одещині чоловік підірвався на пляжі, ОК «Південь» нагадує про заборону відвідувати узбережжя

Раніше жителів Одеси та області попросили не приходити на узбережжя, повідомивши про мінування

Чоловік загинув, підірвавшись на вибуховому предметі, на одному з пляжів Одеської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь» 11 червня.

«Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Читайте також: «Ми вже вивчили, що Путіну не можна довіряти»: МЗС відповіло на заклики з Африки розблокувати порт Одеси

Військові нагадують про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування.

«Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально», – закликають у командуванні.

Патрульна поліція Одеси 5 червня попросила містян не ходити на пляжі та території узбережжя, тому що вони заміновані. Це стосується й Одеської області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG