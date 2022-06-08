Організатора наруги над одеським пам’ятником Небесній сотні та підпалу військової техніки почали судити

В Одесі почали судити «громадянина» так званої «Придністровської Молдавської Республіки» (сепаратистського району Молдови), який організував теракти у військових частинах та наругу над пам’ятником Небесній Сотні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Олександра Е. затримали в січні 2022 року під час його зустрічі із виконавцем терактів.

Згідно із записами розмов між Олександром та виконавцем, за залиття фарбою одеського пам’ятника загиблим на Майдані замовник заплатив 400-500 доларів та був готовий заплатити до тисячі доларів за підпал волонтерського центру в Одесі.

За даними Служби безпеки України, 22 січня 2022 року обвинувачений зустрівся із виконавцем, щоб передати йому гроші за підпал вантажівки однієї з військових частин ЗСУ в Одесі, та замовити новий теракт – ще один підпал військової техніки.

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8 червня в Приморському районному суді провели попереднє судове засідання по цій справі – дії Олександра кваліфікували за як терористичний акт (частина 2 статті 258). Стаття передбачає тюремне ув’язнення від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як стало відомо під час судового засідання, Олександр Е. може піти на угоду зі слідством, що значно скоротить строки судового розгляду та може зменшити термін тюремного ув’язнення.

Наступне судове засідання призначили на 15 червня.

Служба безпеки України в січні 2022 року оприлюднила записи розмов можливого виконавця із можливими замовником терактів та диверсій в Одесі – підпалу військової машини та залиття фарбою одеського пам’ятника загиблим на Майдані.