ОК «Південь»: удар по Кіровоградщині завданий із Каспійського напрямку, є загиблі і поранені

Дві випущені з Каспійського напрямку російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, внаслідок чого є загиблі й поранені, повідомило оперативне командування «Південь», дані якого цитує Одеська міська рада.

«Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кількох регіонах України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО», – йдеться в повідомленні.

Крім Кіровоградщини, ракетного удару ввечері 3 травня зазнали Львівщина і Закарпаття. На Вінниччині в ОВА повідомили про збиття російських ракет системою ППО.