Кириленко повідомив про ракетний удар по Краматорську

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє, що російські військові завдали ракетного удару по Краматорську, щонайменше одна людина загинула.



«Сьогодні були ракетні удари по Краматорську – били по інфраструктурі і по певних об'єктах. В результаті одна людина загинула, ще троє поранені», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Пізно ввечері 18 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розпочинає наступну фазу так званої «спеціальної операції, це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції».

За даними Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель. «Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні», заявили у Генштабі.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.

У Росії заявили про початок наступної фази так званої «спеціальної операції, це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції».