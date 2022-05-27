Ракетний удар по Дніпропетровщині: Корбан заявляє про близько 10 загиблих і 30 поранених

Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинули близько 10 людей, 30-35 поранені.



«Сьогодні було неспокійно. Сталася трагедія. Справді був приліт ракет, «Іскандера», на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль, близько 10 людей загиблих, близько 30-35 людей поранених. Це при тому, що ми й військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів, і більшість особового складу була розосереджена по території», – сказав Корбан в ефірі телеканалу ДніпроTV.

За його словами, зараз на місці працюють рятувальники, поліція, Нацгвардія та військова комендатура.

«Пуски були з Ростовської області ... Це «Іскандер-К». Було три прильоти. Два прильоти були неточні, не в ціль, один приліт був у казарму, де перебувала невелика кількість людей», – повідомив Корбан.

Сьогодні вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про «прильоти» та «серйозні руйнування». Проте про загиблих та поранених він не повідомляв.

Про жертви внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Дніпропетровщині до цього часу ніхто не повідомляв – ні в ОВА чи облраді, ні в ДСНС.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 25 травня підтвердити загибель 3998 і поранення 4693 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».