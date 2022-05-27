Російські війська обстріляли Дніпропетровщину вночі і вранці – голова ОВА

Російські військові вночі і вранці 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, внаслідок чого є «серйозні руйнування», повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування», – написав він у телеграмі.

За словами Резніченка, рятувальники розбирають завали і шукають людей. Де саме були обстріли, й інших подробиць голова ОВА не навів.

25 травня Резніченко повідомляв, що російські війська обстріляли з артилерійських установок Криворізький район на Дніпропетровщині, внаслідок чого був пошкоджий дитячий садок, церква, будинки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.