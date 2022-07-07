Ракетний удар по Краматорську: загинула людина, ще 6 поранені – ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська загинула щонайменше одна людина, ще 6 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, кількість жертв ще може змінитися.



«Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть», – написав він у телеграмі.

Російські війська на початку липня два дні поспіль атакували Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.