Росія залишає на бойовому чергуванні один ракетоносій – Гуменюк

Росія станом на вечір 18 травня залишає на бойовому чергуванні підводний човен, споряджений чотирма «Калібрами», повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Цілком ймовірно, що після потужного застосування вночі він може повернутися до пункту базування для того, щоб поповнити свої запаси», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, вночі противник використав нетипову тактику атак.



«Вночі ворог використав трохи іншу тактику – нетипову, якщо порівнювати з попереднім днями. Раніше ракетоносії виводилися на службу за декілька годин до ракетних атак. Цього разу ворог притаївся і поки не було ракетної небезпек (ймовірно, від авіації – ред.) у морі на бойовому чергуванні не було жодного ракетоносія. Як тільки почалася активність ворожої авіації – ворог негайно вивів ракетоносії в море – корабель, який, відстрілявшись, одразу повернувся в пункт базування. Можливо, побоювався ударів у відповідь», – додала Гуменюк.

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При цьому Повітряні сили відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області.