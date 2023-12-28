Після перерви Росія вивела в Чорне море три ракетоносії – Сили оборони півдня

Після перерви Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«Ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 3 ракетоносії – 2 підводних човни і фрегат «Адмірал Макаров», – йдеться у повідомленні.



Сумарний залп «Калібрів» може сягати 16 ракет.



Військові закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Востаннє РФ виводила у Чорне море підводний ракетоносій 20 грудня. Як повідомляли в оперативному командуванні «Південь», тоді це сталося вперше після тритижневої паузи.

26 грудня після удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, внаслідок якого, за даними української сторони, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», російських кораблів на чергуванні в Чорному й Азовському морях не було. Згодом Москва почала виводити кораблі в море. Вранці 28 грудня в Чорному морі вже було шість російських кораблів, проте серед них носіїв крилатих ракет «Калібр» не було.

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

У Міноборони Росії заявили, що корабель «Новочеркаськ» був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. За даними британської розвідки, корабель «Новочеркаськ» був повністю знищений.