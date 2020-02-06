Охорона Разумкова змінила правила після інциденту з прослуховуванням Гончарука

Після скандалу із прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука, охорона голови Верховної Ради змінила правила, розповів в коментарі Радіо Свобода голова парламенту Дмитро Разумков.

«Охорона трохи змінила правила. Просять все ж таки здавати телефони при вході (до кабінету голови Верховної Ради – ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами», – сказав Разумков.

За його словами, прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.

Раніше в мережі з’явилися записи наради про економічну ситуацію в країні з участю прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього президент Володимир Зеленський дав два тижні силовим органам на розслідування цього інциденту.

5 лютого відбулися обшуки у приміщені телеканалу «1+1». В СБУ заявили, що це відбулося в рамках досудового розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях уряду. На телеканалі заявили, що «обурені та стурбовані» діями силовиків. Крім того, в СБУ заявили, що у справі про прослуховування також провели слідчі дії щодо міністрів, представників державної влади та працівників Управління державної охорони.