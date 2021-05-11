«Репортери без кордонів» засудили наміри Ірану обмежити роботу журналістів з Британії та США

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала іранський парламент відхилити законопроєкт, який заборонить британським та американським журналістам в’їзд до Ірану.

Згідно з позицією організації від 10 травня, законопроєкт може «допомогти подальшому розмиванню Іраном дедалі більш вразливу свободу преси».

Документ також забороняє іранським журналістам публікувати будь-що, оприлюднене в британських чи американських медіа.

Порушення цих обмежень в разі ухвалення змін зможе призвести до ув’язнення на термін від п’яти до 10 років, а також штрафу на суму 360 мільйонів реалів (близько 16 350 доларів США).

«Цей законопроєкт – недолугий та позбавлений будь-якої правомірності», – заявив голова ірансько-афганського офісу «РБК» Реза Моїні.

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Він додав, що перськомовні відділи деяких міжнародних редакцій є «головними джерелами вільних та незалежних новин та інформації для іранців».

Законопроєкт, поданий 41 членом парламенту 18 квітня, пояснює пропоновані обмеження тим, що британські та американські журналісти нібито відповідальні за «чимало дій проти національних інтетерсів та проти Ісламської республіки (Ірану – ред.)».

Організація припускає, що міжнародне висвітлення президентських виборів у червні 2021 року «навряд чи сподобається режиму, тому що очевидно, що виборчий процес є лише димовою завісою для майбутнього призначення президентом». Мається на увазі призначення духовним лідером Ірану Аятоллою Алі Хаменеї.

В «РБК» також звертають увагу на систематичне порушення прав співробітників медіа в країні, в тому числі – обмеження роботи іноземних журналістів. Іран наразі посідає 174 місце зі 180 у Індексі свободи преси «Репортерів без кордонів» за 2021 рік.