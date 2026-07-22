«Якісь люди про щось говорять» – речник МЗС про зустріч представників Росії й Німеччини в Баку

Зустріч колишніх посадовців Росії та Німеччини у Азербайджані «настільки ж таємна, наскільки неважлива» – таку оцінку висловив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам 22 липня.

«Якісь люди, чиї імена вже практично не гугуляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала», – підкреслив він.

Представник МЗС оцінив значення таких зустрічей для реального мирного врегулювання у російсько-українській війні як «близьке до нуля».

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв 21 липня підтвердив повідомлення медіа про те, що в Баку нещодавно відбулася неформальна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і представників Росії, на якій обговорювалася війна в Україні. Він зазначив, що територія Азербайджану була використана для її проведення без відома влади країни.

За словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня. За повідомленнями ЗМІ, на ній обговорювалися можливі шляхи завершення війни в Україні. Подробиць цих обговорень немає. Самі ймовірні учасники зустрічі, як і російська влада, її не коментували.