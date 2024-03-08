Речник МЗС України оголосив про відставку з посади

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оголосив 8 березня, що «це був мій останній тиждень на посаді». Про це Ніколенко повідомив у фейсбуці.

«Три з половиною роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом. Дякую своїй команді в пресслужбі, колегам в департаменті», – написав дипломат.

Олег Ніколенко не повідомив, яким буде його нове призначення, але натякнув, що «закінчення одного розділу означає початок нового». «Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави», – відзначив речник МЗС України на завершення своєї каденції.