Набрало чинності виключення Росії з Дунайської комісії – Кулеба

Росію виключили з Дунайської комісії, починаючи з 1 березня – про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у п’ятницю.

Він нагадав, що в грудні минулого року, під час першого головування України, Дунайська комісія дійшла висновку, що дії Росії є несумісними з положеннями Белградської конференції, за підсумками якої було створено комісію.

«У Росії був час до 29 лютого, щоб вийти з організації самостійно. Але в агресора забракло сміливості це зробити. Як наслідок, від сьогодні члени комісії офіційно більше не визнають своїх зобов’язань перед Росією згідно із засадами Белградської конференції», – повідомив голова МЗС.

Він подякував Дунайській комісії і закликав міжнародні організації наслідувати її приклад, «ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію».

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«Агресорам і терористам немає місця на поважних міжнародних платформах», – додав Кулеба.

У заяві за підсумками 100-ї сесії Дунайської комісії в грудні минулого року учасники вказали на «систематичні атаки» Росії на район Нижнього Дунаю, які порушують принципи Белградської конференції.

Члени організації дали Москві час до 29 лютого на те, щоб вийти з її складу, і постановили не визнавати своїх зобов’язань перед Росією за умовами Белградської конференції з 1 березня 2024 року. Комісія також закликала Росію сплатити заборгованість у її бюджет на суму в понад 308 тисяч євро.

Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того армія РФ активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.