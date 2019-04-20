Єгипет голосує на референдумі за дозвіл чинному президенту бути при владі до 2030

Єгиптяни починають голосувати 20 квітня на триденному референдумі щодо змін до конституції, які могли б потенційно дозволити чинному президентові Абдель-Фаттаху ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року.

Сісі має залишити посаду президента 2022 року, коли закінчиться його другий 4-річний термін повноважень. Запропоновані конституційні зміни подовжуватимуть його нинішній термін з чотирьох до шести років і дозволять йому балотуватися на інший.

Вони також підсилюють роль військових у політичному житті і дають президентові більше впливу на судову гілку влади, кажуть критики нововведень.

Парламент Єгипту, у якому домінують прихильники Сісі, 16 квітня проголосував за ці зміни.

Це розкритикували правозахисники. Зокрема, міжнародна організація Human rights watch вказала на зміцнення «авторитарного правління» Сісі, а Amnesty international заявила, що парламент, який вже підтримав ці зміни, показав «повне ігнорування прав людини».

Сісі прийшов до влади в 2014 році, через рік після того, як він очолив військових, що усунули президента Мухаммада Мурсі.

Минулого року Сісі переобрали, за офіційними даними, його підтримали 97% виборців.

Правозахисники звинувачують президента Єгипту в придушенні інакодумства, що призвело до затримання десятків тисяч людей.

Єгипет перебуває у розділі «невільних» країн звіту організації Freedom House за 2018 рік. Країна мала 26 пунктів зі 100.