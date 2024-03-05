«Репортери без кордонів» офіційно запустили теле- та радіопакет «Свобода»

Новий російськомовний супутниковий пакет «Свобода» офіційно запущений 5 березня. З ініціативи міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» девʼять російськомовних теле- та радіоканалів тепер мовлять через супутник на території всієї Європи, включно з Росією, Білоруссю та Україною, а також Близьким Сходом та Північною Африкою, повідомляє «Німецька хвиля» (DW).

У рамках пакета «Свобода» транслюватимуть свої програми: «Ехо», «Радіо Сахаров», «Настоящее время», «Єврорадіо», молдовський телеканал ТВ8, берлінська телекомпанія «Ост/Вест 24», а також обʼєднані канали за участю видань «Важные истории», «Холод», «Новая газета. Европа», журналістки Ірини Шихман та інших.

Окремий новий канал має назву «Білорусь завтра», ще один канал створює студія українського журналіста Дмитра Гордона. Найближчими місяцями до мовлення приєднаються також інші ЗМІ та журналісти. Крім цього, творці працюють над окремим каналом новин. У результаті супутниковий пакет планується розширити до 25 незалежних російськомовних теле- та радіоканалів. Свій контент надаватиме і DW російською мовою.

Пакет «Свобода» доступний безплатно в незашифрованому вигляді на супутнику Hotbird компанії Eutelsat у позиції 13E. Таким чином, його потенційна аудиторія — 4,5 мільйона домогосподарств у Росії, а також приблизно 800 тисяч – на тимчасово окупованих Росією територіях України. За даними «Репортерів без кордонів», усі ці домогосподарства вже дивляться телевізор із цієї супутникової позиції й не потребують додаткового обладнання для перегляду нових каналів. На території України таких домогосподарств близько 3,5 мільйона, а в Білорусі та Молдові – сотні тисяч, оскільки ця супутникова позиція популярна з початку 1990-х років, тож творці розраховують на гарне покриття на пострадянському просторі загалом.

Керівник проєкту «Свобода» Джим Філіппов стверджує, що супутник Hotbird 13G оснащений новітніми технологіями, які не дозволять російському чи іншому авторитарному уряду заглушити його сигнал: «Я не говорю, що це неможливо, але це не так просто, враховуючи наші можливості захисту від перешкод».

Цілі проєкту – відновити безперешкодний та вільний від воєнної пропаганди потік інформації між Європою та Росією, а також підтримати українське, російське та білоруське громадянське суспільство. «Свобода» має продемонструвати, що «демократичні держави можуть експортувати незалежну журналістику, щоб подолати логіку пропаганди, яку експортують диктатури», кажуть «Репортери без кордонів».

Офіційний запуск пакета «Свобода» відбувся в Європейському парламенті в Брюсселі за підтримки естонського євродепутата Андруса Ансіпа та за участю віцеголови Єврокомісії Віри Йоурової родом із Чехії. За її словами, «супутниковий пакет «Свобода» відповідає зобовʼязанням Єврокомісії щодо забезпечення плюралізму ЗМІ та свободи інформації».