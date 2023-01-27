У Єврокомісії пропонують створити «Радіо Вільна Росія»

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова пропонує створити європейський медіапроєкт, за допомогою якого незалежні російські журналісти могли б робити репортажі без цензури з боку Кремля.

«Я хочу запустити проєкт «Радіо Вільна Росія», – сказала Йоурова, маючи на увазі європейський аналог Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, заснованого Сполученими Штатами на початку 1950-х років для протидії радянській пропаганді та подання непідцензурних новин під час холодної війни.

Це означало б не створення абсолютно нової радіостанції, сказала віцепрезидентка Єврокомісії під час виступу в столиці Естонії Таллінні, а скоріше платформи для «підтримки тих, хто вже багато робить… щоб вони могли створювати більше контенту та поширювати його ширше без будь-якого редакторського втручання».

Багато незалежних журналістів були витиснуті з Росії після її вторгнення в Україну, і тому кілька видань, таких як «Новая газета», тепер працюють в ЄС, надаючи «унікальну можливість», сказала вона.

«Нам потрібно створити умови для того, щоб вони працювали та розповідали про події в ЄС, які вони бачать і відчувають, своїй російській аудиторії. Це не лише моральний обов’язок, це в наших власних інтересах», – вважає Йоурова.

Російська влада ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення «навмисно неправдивої» інформації про російські збройні сили на початку березня 2022 року. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Максимальне покарання за законом – 15 років позбавлення волі.