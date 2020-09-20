Reuters: російські бомбардувальники завдали низки ударів по повстанцях у Сирії

Російські літаки бомбардували позиції повстанців у північнозахідному регіоні Сирії 20 вересня, заявляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої джерела в близькосхідній країні.

За даними видання, ця низка авіаударів була найбільш потужною з часу угоди між Туреччиною та Росією про припинення вогню в регіоні.

Очевидці повідомляють про удари військових літаків по західному передмістю міста Ідліб, а також про артилерійський обстріл з боку сирійської армії гірського регіону Джабаль аз-Завія на півдні Ідлібу. Наразі невідомо про кількість постраждалих і загиблих.

«Ці 30 рейдів були наразі найтяжчими ударами з моменту угоди при припинення вогню», – цитує Reuters волонтера-спостерігача за літаками Мухаммада Рашида.

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Інші центри з відстеження повідомляють, що російські літаки «Сухой» вдарили по району Хорш та міст Араб Сайд на захід від Ідлібу. Дрони невстановленого походження також дарили по утримуваних повстанцями містах в долині Сахель ал-Габ на заході провінції Хама.

Москва або сирійська армія наразі не коментували ці повідомлення.

Також співрозмовники агенції заявляють про збільшення обстрілів турецьких баз з боку сирійської армії протягом останніх двох тижнів. Повстанці стверджують, що сирійські військові та її союзники підтягують сили до лінії зіткнення.

Також, за повідомленнями, військова колонна турецької армії зі щонайменше 15 автомобілів в’їхала на територію Сирії через пункт перетину кордону Кафр Лусін, рухаючись у бік головної бази в Ідлібі.

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У провінції Ідліб на північному заході Сирії – останній на захід від Євфрату території, контрольованій сирійською збройною опозицією, – з березня був оголошений режим перемир’я, про яке, після декількох тижнів кровопролитних боїв, в яких брала участь і турецька армія, домовилися в Москві президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган.

Росія в сирійському конфлікті виступає союзником Асада, а Туреччина підтримує його супротивників. Деякі угруповання опозиції, зокрема, джихадисти з визнаного у Росії терористичним угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», заявили, що не визнають домовленостей Росії і Туреччини.