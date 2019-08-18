Бойовики шість разів порушили «режим тиші» на Донбасі 18 серпня – Міноборони

Підтримувані Росією бойовики шість разів порушили «режим тиші» на Донбасі 18 серпня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові не інформують про втрати внаслідок бойових дій.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 18 серпня. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі в районі села Нижнє Лозове.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.