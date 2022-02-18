Українського військового аташе в Білорусі запросили 19 лютого на фінал навчань «Союзна рішучість» – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українського військового аташе в Білорусі запрошено на фінальний етап навчань «Союзна рішучість – 2022» 19 лютого. Про це міністр сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторюватись: Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ дуже близький нам, жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі, за таке нас проклянуть нащадки, тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами», – сказав Резніков.

За його словами, Україна налагоджує комунікацію між Генеральними штабами України та Білорусі, а на рівні міністрів оборони двох країн досягнуті домовленості про запровадженнчя постійних каналів комунікації.

14 лютого Україна та Білорусь домовились про візити військових аташе на навчання «Заметіль» та «Союзна рішучість».

10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість», що триватимуть до 20 лютого.

У Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 17 лютого, що навчання закінчаться, як і планувалося, 20 лютого, але не прокоментував, чи будуть російські сили відведені відразу після цього.

Оскільки Білорусь межує як зі східним флангом НАТО, так і з Україною, навчання, за участю близько 30 тисяч російських військових, викликали занепокоєння на Заході щодо справжніх намірів Кремля, який, за оцінками американської розвідки, він накопичив десятки тисяч солдатів і військову техніку в районах біля кордону з Україною.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив 16 лютого, що російські війська повністю виведуть із Білорусі після завершення навчань.

Олександр Лукашенко заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 18 лютого, щоб обговорити «подальшу діяльність» щодо спільних військових сил.

Москва заперечує підготовку до можливого нового вторгнення в Україну, про що попереджають західні розвідки. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.