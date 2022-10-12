Резніков зустрівся з головою Пентагону в Брюсселі перед початком зустрічі «Рамштайн»

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з очільником Міноборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном на з’їзді контактної групи з підтримки України в Брюсселі 12 жовтня. Про це повідомив Остін у своєму твітері.

«Перед початком роботи над нашим порядком денним я був дуже радий зустрітися з добрим другом і українським колегою міністром Олексієм Резніковим», – заявив він.

Остін додав, що контактна група міністрів НАТО, на якій зустрічаються представники близько 50 держав, є «сталим доказом» того, що світ підтримує Україну.

Вранці 12 жовтня Резніков повідомив про початок роботи в рамках Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн 6» у Брюсселі, де проходить зустріч міністрів оборони НАТО. Він також анонсував низку важливих двосторонніх зустрічей.

Читайте також: Столтенберґ у Брюсселі назвав «головним пріоритетом» надання Україні засобів ППО

Найголовнішим пунктом порядку денного міністр оборони назвав посилення протиповітряної оборони України.

На полях зустрічі НАТО в Брюсселі збираються представники понад 50 країн, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.