У РФ тривають арешти учасників акцій протесту в Башкортостані

Радянський районний суд Уфи заарештував на два місяці, до 17 березня 2024 року, чотирьох учасників акції на підтримку активіста Фаїля Алсинова, повідомили в пресслужбі суду.

Запобіжний захід обрали затриманим раніше активістам Ульябаєву, Заманову, Якупову та Гібадулліну. Їм інкримінують участь у масових заворушеннях (частина 2 статті 212 КК РФ). На судовому засіданні активісти не погодилися з обраним щодо них запобіжним заходом.

Раніше, 22 січня, Радянський районний суд Уфи відправив до СІЗО перших чотирьох затриманих за участь в акції у місті Баймак. Трьох із них, крім участі у масових заворушеннях, звинувачують у насильстві щодо представника влади (частина 1 статті 318 КК РФ).

Силовики у Башкортостані продовжують затримувати учасників масового протесту, а також їхніх адвокатів.

До вечора 23 січня до судів Башкортостану надійшло 111 протоколів за статтею про непокору поліції на акціях на підтримку Алсинова, які відбулися 15 та 17 січня в Баймаку і 19 січня в Уфі. Деякі затримані в суді заявляли, що не брали участі в акціях, але їм усе одно призначили адміністративні покарання.

17 січня суд у Баймаку засудив екоактивіста та лідера башкирського національного руху Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії у справі про розпалювання ненависті (частина 1 статті 282 КК). Приводом для переслідування стала його промова на народному сході у селі Ішмурзіно Баймацького району у квітні 2023 року. Тоді він сказав слова «кара халик», які з башкирської перекладаються як «чорний народ». Тим самим, стверджує слідство, Алсинов образив жителів Кавказу та Центральної Азії.

Підтримати Алсинова прийшло кілька тисяч людей. Поліція затримувала присутніх. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про масові заворушення та насильствj щодо силовиків. Щонайменше 17 учасників мітингу були засуджені до адміністративних арештів за статтями про непокору вимогам поліцейських (ч. 1 ст. 19.3 КпАП) або порушення правил проведення мітингів (ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП).