У РФ твердять, що очистили Чорне море після грудневої аварії танкерів

У прибережній зоні в районі Анапи повністю очистили дно Чорного моря від мазуту, заявили 19 вересня в оперативному штабі Краснодарського краю. З моменту аварії нафтових танкерів минуло дев’ять місяців.
Загальна протяжність очищеної смуги дна становить 14 кілометрів – це узбережжя Анапи, селищ Джемете, Веселівка, Хвиля та Артющенко, а також села Витязеве. Рятувальники зробили понад 21 тисячу занурень, загальна вага піднятого з дна мазуту становить більш як дві тисячі тонн.
При цьому не сказано про наслідки іншого забруднення в цьому ж районі – на початку вересня в Новоросійську стався витік із танкера, за оцінкою Росприроднагляду, в море вилилося 30 кубометрів нафти. За два дні з місця вивезли 290 мішків із забрудненим нафтопродуктами піском. Група волонтерів повідомила про постраждалих птахів.
Мазут вилився в Чорне море в результаті зіткнення двох танкерів «Волгонефть» у Керченській протоці 15 грудня – за основною версією через шторм. Танкери перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів та належали компанії «Роснефть». Видання «Важные истории» з’ясувало, що за 2024 рік та січень 2025 року не менш як 11 танкерів «Волгонефть» виходили в море в періоди, коли, згідно з їхніми класифікаційними свідоцтвами, не мали на це права.
Влада Анапи подала позов до Арбітражного суду Краснодарського краю проти власників двох танкерів, які затонули в Чорному морі в грудні 2024 року. За збитки, завдані регіону через розлив нафти, мерія вимагала 211 мільйонів рублів. Раніше експерти оцінили збитки тільки від забруднення моря на суму більш як 33 мільярди рублів.
