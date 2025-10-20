РФ засудила двох громадян у справі про держзраду

У Росії військовий суд засудив двох людей до тривалих строків колонії суворого режиму у справі про державну зраду. Анатолій Капралов та Геннадій Блінов отримали 15 та 14 років відповідно, повідомляє Генпрокуратура.

За версією слідства, 2023 року Капралов передав 676 тисяч доларів для «насичення ресурсної бази поплічників українського режиму, які діють на території Росії». Пізніше він і Блінов, нібито за завданням української розвідки, придбали партію російських симкарт і переправили їх на територію України.

Прокуратура стверджує, що ці симкарти використовувалися при атаках українських безпілотників на авіабазу Сольці-2 в Новгородській області та військовий аеродром Шайківка в Калузької області у серпні 2023 року.

Проєкт Радіо Свобода Північ.Реалії раніше з’ясував, що за перші шість місяців 2025 року російські суди за статтею про держзраду засудили 105 людей. Правозахисники з «Першого відділу» при цьому нарахували в 1,7 раза більше — 177 людей, а всього за статтями про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземцями — 232 людини.