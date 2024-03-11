Експорт зброї з Росії в період із 2019 до 2023 року впав на 53% порівняно з періодом 2014–2018 років, повідомив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Ще в 2019 році Москва експортувала озброєння до 31 держави світу, а в 2023-му таких було лише 12, відзначають експерти. За цими даними, головними експортними ринками збуту для російського ВПК стали країни Азії та Океанії (68%), зокрема, до Індії РФ експортувала 34% зброї, до Китаю – 21%.

Росія вперше стала третім у світі експортером зброї, поступившись другим місцем Франції, яка наростила свій експорт на 47% у період 2019–2023 років (порівняно з 2014–2018 роками).

Першими у світі експортерами залишаються зброярі США. У звітний період вони наростили постачання на 17%, а їхня частка в загальному світовому експорті зброї зросла з 34 до 42%. Американську зброю купили 107 країн світу.

Серед 10 інших найбільших експортерів зброї після США, Франції та Росії зростання експорту зафіксоване у двох – Італія наростила показники на 86%, Південна Корея – на 12%.