На півночі Росії спустили на воду новий підводний човен «Ульяновськ»

На підприємстві «Сєвмаш» у Сєвєродвінську Архангельської області Росії 28 липня спустили на воду атомний підводний крейсер «Ульяновськ». Головнокомандувач Військово-морського флоту Росії Олександр Моїсеєв повідомив, що підводний човен увійде до складу Північного флоту. Крейсер, за його словами, ще має бути добудований на плаву і пройти комплекс випробувань.

Гендиректор «Сєвмашу» Михайло Будниченко зазначив, що після виведення з цеху підводний човен пройде швартовні та ходові випробування. Передати корабель флоту планується в грудні 2027 року.

«Ульяновськ» – багатоцільовий атомний підводний човен із крилатими ракетами четвертого покоління, що належить до проєкту 885М («Ясень-М»). Корабель є шостим ракетоносцем у цій серійній лінійці. Церемонія закладки «Ульяновська» на «Сєвмаші» відбулася в 2017 році, пише РБК.

На церемонії спуску крейсера на воду головнокомандувач ВМФ РФ Олександр Моїсеєв назвав підводні човни цього типу основою підводного флоту російської армії. Головком додав, що будівництво та закладення нових кораблів тривають за графіком.