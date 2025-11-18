Спецпосланець Путіна твердить, що РФ і США обговорили можливість обміну в’язнями

Росія та Сполучені Штати обговорили можливість ще одного обміну ув’язненими, заявив спеціальний посланець президента РФ Кирило Дмитрієв в інтерв’ю Axios. Джерело підтвердило виданню, що Дмитрієв говорив про це зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Можливий обмін ув’язненими був одним із пунктів порядку денного під час візиту Дмитрієва до США 24–26 жовтня. За словами джерела Axios, Росія сподівається, що новий обмін зміцнить довіру між країнами.

Американський чиновник заявив виданню, що переговори відбулися позитивно, але ніяких угод не досягнуто.

Жодна зі сторін не уточнила, які ув’язнені можуть бути включені до списків на можливий обмін. Наразі щонайменше вісім американців перебувають за ґратами в Росії.

Раніше цього року Росія звільнила американського в’язня Марка Фогеля, засудженого за звинуваченням у контрабанді наркотиків, та Ксенію Кареліну, засуджену у справі про державну зраду. В обмін Сполучені Штати звільнили російського підприємця Олександра Винника, обвинуваченого у відмиванні грошей через криптобіржу ВТС-е, та Артура Петрова, який був у 2023 році заарештований на Кіпрі на запит США за звинуваченням у постачанні мікроелектроніки до Росії в обхід санкцій.

Також під час обмінів ув’язненими були звільнені журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, колишній морський піхотинець Пол Вілан та баскетболістка Бріттні Ґрайнер.