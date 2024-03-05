У РФ засудили до реальних термінів ще 9 свідків Єгови

У Росії Жовтневий районний суд міста Іркутська ухвалив вирок девʼяти парафіянам церкви свідків Єгови. Їм присудили від 3 до 7 років увʼязнення, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на прокуратуру.

Шістьох вірян визнали винними у фінансуванні екстремістської діяльності та призначили по 7 років позбавлення волі. Ще двох визнали винними за статтею про організацію діяльності екстремістського об'єднання – їм присудили по 6 років та 4 місяці увʼязнення. Девʼятого фігуранта визнали винним за статтею про участь у забороненій організації та засудили до 3 років колонії.

Ця група була затримана в 2021 році. Їх, за словами рідних, сильно побили, одному з них погрожували зґвалтуванням співробітники поліції.

Церква свідків Єгови визнана в Росії екстремістською організацією. Її парафіян регулярно заарештовують та відправляють у колонії. Засуджено вже більш як 450 людей, підозрюваними та обвинуваченими були майже 800.

У червні 2022 року Європейський суд із прав людини визнав заборону діяльності єговістів такою, яка суперечить Конвенції про захист прав людини, і вимагав припинити кримінальні справи та звільнити увʼязнених. Москва на той момент заявила, що не виконуватиме рішення суду через виключення Росії з Ради Європи за вторгнення в Україну.