Росія минулої доби завдала ракетних ударів по Україні зі своїх стратегічних бомбардувальників – Міноборони

Російські війська минулої доби завдали ракетних ударів по території України зі своїх стратегічних бомбардувальників, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

«Минулої доби ми не спостерігали ударів з чорноморської операційної зони крилатими ракетами морського базування. Водночас були удари з дальніх стратегічних бомбардувальників РФ. Вони можуть завдавати удари зі території своєї держави без заходу в повітряний простір України», – сказав він у ході брифінгу.

Мотузяник зауважив, що в акваторії Чорного моря продовжують перебувати два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр» із можливим сумарним залпом до 16 ракет. Вони готові до застосування.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».