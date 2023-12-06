Влада РФ вербує на війну проти України мігрантів, які намагаються потрапити з Росії до Фінляндії – «Бі-Бі-Сі»

Російська влада почала затримувати і вербувати на війну проти України іноземців із простроченими російськими візами, які намагаються потрапити з Росії до Фінляндії, пише російська служба «Бі-Бі-Сі».

Журналісти звернули увагу на те, що в середині листопада російська поліція почала масово затримувати тих, хто порушив міграційне законодавство. Ці затримання припали на той самий часовий проміжок, що й перші дві хвилі закриття прикордонних переходів на південному сході Фінляндії. Так, згідно зі статистикою районних судів Карелії, за листопад у регіоні винесли 236 ухвал про порушення міграційних законів. Майже всі вони припали на період із 16 листопада до початку грудня. У перші два тижні листопада, згідно з судовою статистикою, таких справ не було.

Схожа ситуація спостерігається в Ленінградській і Мурманській областях Росії, які також межують із Фінляндією.

Правозахисники розповіли «Бі-Бі-Сі» про кілька випадків вербування на війну біженців з Іраку й Сомалі. За їхніми даними, російська влада змогла завербувати десятки іноземців.

«У мене віза скінчилася, я вирішив їхати до Фінляндії і просити притулку, але мене заарештували. І потім запропонували на вибір: або йти в найманці, або повернення в Ірак і заборона на в’їзд до Росії на п’ять років», – написав чоловік з Іраку Зосі Красновольській, активістці польської групи підтримки біженців Hope&Humanity Poland.

Через різке збільшення потоку мігрантів влада Фінляндії в ніч на 18 листопада закрила чотири контрольно-пропускні пункти на південній ділянці кордону з Росією. За день був тимчасово закритий п’ятий прикордонний перехід. 22 листопада уряд Фінляндії вирішив закрити всі КПП на фінсько-російському кордоні, крім північного – «Рая-Йоосеппі». 28 листопада уряд Фінляндії заявив про закриття всіх контрольно-пропускних пунктів на сухопутному кордоні з Росією на два тижні: з 30 листопада до 13 грудня.