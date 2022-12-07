У війні проти України Росія втратила за добу понад пів тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 540 військових, загалом від 24 лютого – 92 740, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

2 935 танків (+6 за добу)

5 909 бойових броньованих машин (+4)

1 923 артилерійських систем (+8)

395 реактивних систем залпового вогню

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 601 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+14)

592 крилаті ракети

16 кораблів

4 526 автомобілів та автоцистерн (+21)

163 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.