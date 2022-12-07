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У війні проти України Росія втратила за добу понад пів тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

Загалом від 24 лютого Росія втратила 92 740 своїх вояків

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 540 військових, загалом від 24 лютого – 92 740, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

  • 2 935 танків (+6 за добу)
  • 5 909 бойових броньованих машин (+4)
  • 1 923 артилерійських систем (+8)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 211 засобів протиповітряної оборони
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1 601 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+14)
  • 592 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 526 автомобілів та автоцистерн (+21)
  • 163 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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