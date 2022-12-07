У війні проти України Росія втратила за добу понад пів тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 540 військових, загалом від 24 лютого – 92 740, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:
- 2 935 танків (+6 за добу)
- 5 909 бойових броньованих машин (+4)
- 1 923 артилерійських систем (+8)
- 395 реактивних систем залпового вогню
- 211 засобів протиповітряної оборони
- 281 літак
- 264 гелікоптери
- 1 601 безпілотника оперативно-тактичного рівня (+14)
- 592 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 526 автомобілів та автоцистерн (+21)
- 163 одиниці спеціальної техніки
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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