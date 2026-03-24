Росія каратиме за заперечення «геноциду радянського народу» – закон

Російська Державна дума 24 березня ухвалила закон про кримінальну відповідальність «за заперечення чи схвалення геноциду радянського народу нацистами в роки Великої Вітчизняної війни та за образу пам'яті жертв геноциду».

Депутати схвалили законопроєкт одразу в другому і третьому, заключному читанні.

До другого читання внесли поправку, яка поширює кримінальну відповідальність «за знищення, ушкодження чи осквернення поховань жертв геноциду радянського народу» на поховання, що є за межами Росії.

Відповідні статті Кримінального кодексу РФ передбачають великі штрафи та позбавлення волі на строк до 5 років.

Закон набере чинності через 10 днів після того, як його підпише президент РФ.



