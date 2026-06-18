У Росії розробника антидронового комплексу «Оберег» засудили до 13 років

Військовий суд у Москві засудив колишнього начальника служби НДІ-1 ФСБ Сергія Єфімова до 13 років колонії у справі про шахрайство, легалізацію злочинних доходів та зловживання посадовими повноваженнями при виконанні державного оборонного замовлення, пише видання «Коммерсант».

Бухгалтерка Марина Халандач отримала 10 років колонії. Суд зобов'язав їх солідарно відшкодувати збитки на суму 12,1 мільйона рублів.

За версією слідства, гроші були викрадені через завищення вартості компонентів при розробці прототипу та дослідних зразків переносного комплексу радіоелектронної боротьби «Оберег», призначеного для придушення FPV-дронів.

Засуджені провину не визнали і мають намір оскаржити вирок. Їхні адвокати стверджували, що зростання вартості компонентів було пов’язане з роботою через посередників, оскільки деякі виробники відмовлялися безпосередньо постачати деталі розробникам, побоюючись санкцій Євросоюзу.

Ще один фігурант справи, керівник компанії «Інтелферрум» Олексій Соколов, визнав провину, уклав угоду зі слідством та отримав умовний термін.