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Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи

Штаб-квартира компанії Rheinmetall у Дюссельдорфі, Німеччина

Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання в Україну автоматизованих розвідувальних систем, ідеться у поширеній 28 лютого заяві промислової групи. Про це повідомляє Reuters.

Точна сума контракту не розголошується, але вказується, що це замовлення вимірюється числом із двох цифр у мільйонах євро, тобто точно є більшим за 10 мільйонів євро.

Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, щоб надати системи SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, невеликих дронів з автопілотом і системи управління.

Доставка обладнання вже розпочалася, вказали в компанії.

Rheinmetall – найбільший німецький виробник зброї. Серед іншого, він виробляє та модернізує танки, продукує снаряди та інші товари оборонного призначення.

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