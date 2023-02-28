Rheinmetall постачатиме в Україну автоматизовані розвідувальні системи

Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання в Україну автоматизованих розвідувальних систем, ідеться у поширеній 28 лютого заяві промислової групи. Про це повідомляє Reuters.

Точна сума контракту не розголошується, але вказується, що це замовлення вимірюється числом із двох цифр у мільйонах євро, тобто точно є більшим за 10 мільйонів євро.

Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel, щоб надати системи SurveilSPIRE, які складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, невеликих дронів з автопілотом і системи управління.

Доставка обладнання вже розпочалася, вказали в компанії.

Rheinmetall – найбільший німецький виробник зброї. Серед іншого, він виробляє та модернізує танки, продукує снаряди та інші товари оборонного призначення.