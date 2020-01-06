Рябошапка визначив прокурорів, які координуватимуть розслідування вбивства у Каховці

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів під час розслідування вбивства мешканця Каховки Херсонської області.

«Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину, – ретельне і об’єктивне вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними поліції, вранці 1 січня в Каховці підозрюваний кілька разів вистрілив у місцевого мешканця, який помер через два дні. Подія набула резонансу через те, що підозрюваний у вбивстві, сам колишній співробітник правоохоронних органів, на момент події відпочивав разом із працівником районного відділу поліції.

Напередодні місцева поліція повідомила, що цього поліцейського відсторонили від роботи, щодо нього призначено службове розслідування.

Державне бюро розслідувань досліджує можливу причетність поліцейського до вбивства.