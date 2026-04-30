ОГП: на Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по працівниках ТЦК та поліцейському

На Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському та поліцейському, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Це сталося 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства.

За попередніми даними ОГП, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє людей отримали тілесні ушкодження від уламків скла – їх госпіталізували. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Поліція Рівненської області повідомляла, що розшукуваного звати Павло Калінін, він є жителем Дубенського району 1978 року народження.





Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.



