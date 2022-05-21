Російський удар на Рівненщині: в ОВА заявили про 6 постраждалих

Шестеро людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури в Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Загиблих немає, шість людей зазнали травм, всім їм надана допомога в медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний», – сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі 21 травня.

Коваль закликав жителів Рівненщини утриматися від масових заходів протягом наступних 24 годин у зв’язку із загрозою повторних ракетних ударів.

Подробиць щодо того, в який саме об’єкт влучила ракета і в якому населеному пункті, голова ОВА не навів.

За повідомленнями місцевої влади, російські війська наприкінці березня неодноразово влучали у нафтобази Рівненщини.