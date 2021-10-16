В апараті РНБО з’ясовують, чому до списку криміналітету помилково внесли понад 100 людей – ОП

В Офісі президента заявляють, що обставини помилкового внесення 108 осіб до санкційного списку кримінальних авторитетів і «злодіїв у законі» встановлюють, зокрема, перевіряють, чи були такі дії навмисними.

«На даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася», – повідомив у коментарі DW 16 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, наразі апарат РНБО проводить перевірку і згодом має поінформувати про її результати. Він додав, що при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Cекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО 15 жовтня повідомив, що в попередніх рішеннях з приводу «злодіїв у законі» «були свідомі чи несвідомі помилки щодо 108 осіб, які вже виправили».

За його словами, відповідальні за це особи у МВС понесли покарання. Йдеться про вісьмох людей, частину з яких звільнили з лав Міністерства внутрішніх справ, двох – понизили на посадах, сказав Данілов.

У травні цього року Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» і кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.