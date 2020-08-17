Режим тиші на Донбасі «у цілому» виконується четвертий тиждень поспіль – РНБО

Режим припинення вогню на Донбасі, запроваджений опівночі 27 липня, у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, заявляють у Раді національної безпеки й оборони України.

У РНБО нагадали, що, зокрема, протягом минулої доби і станом на сьому ранку 17 серпня не зафіксовано жодного обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, і військовослужбовці Збройних сил України не відкривали вогонь у відповідь.

«СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БпЛА. Триває технічне обстеження місцевості та моніторинг режиму «тиша», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.