РНБО проведе засідання 18 червня, у порядку денному – санкції

Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання 18 червня, повідомила пресслужба РНБО.

На засіданні, початок якого призначений на 17:00, планують розглянути, зокрема, такі питання:

щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;

про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

доповідь голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування».

Ще одне питання, яке також заплановане для розгляду, означене РНБО як «таємно».

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова – орієнтовно о 18:00.

Раніше сьогодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловлював припущення, що засідання Ради національної безпеки та оборони України цього тижня перенесуть.

Він пояснив, що це стосується аудиту дозволів на користування надрами.

«Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр... Станом на зараз, аудит на 95 відсотків вже готовий... Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО – ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю п’ятницю, найімовірніше, його не буде», – наголосив Арахамія.

Останнім часом РНБО збирається регулярно, переважно це пов'язано з накладенням санкцій.

9 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.