Родина Лемкіна вимагає від інституту у США більше не використовувати ім’я автора терміну «геноцид»

Адвокати родини видатного юриста Рафаеля Лемкіна, який є автором терміну «геноцид», вимагають від влади американського штату Пенсильванія позбавити Інститут із запобігання геноциду імені Лемкіна права використовувати його ім’я.

У листі юристи та представники Європейської єврейської асоціації заявили, що інститут «вводить громадськість в оману та спотворює спадщину Лемкіна», просуваючи позиції, які суперечать його поглядам.

Приводом для претензій стало те, що інститут, заснований у 2021 році, на думку родини та юристів, використовує ім’я Лемкіна для антиізраїльських нападок, радикально змінюючи та переписуючи його спадщину.

Як зазначається у зверненні юристів, через 10 днів після нападу «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Інститут звинуватив Ізраїль у геноциді палестинців, застосувавши термін, створений самим Лемкіним. Організація спочатку вбачала «геноцидні риси» в діях бойовиків, але згодом відмовилася від цього формулювання та назвала напад «безпрецедентною військовою операцією».

Родина Лемкіна стверджує, що такі заяви радикально суперечать його переконанням. «Коли ми бачимо, що ім’я використовується в контексті, протилежному тому, за що він боровся, це ганьбить його пам’ять», – заявив родич юриста Джозеф Лемкін. Він наголосив, що Інститут не звертався до родини із запитом щодо використання імені експерта.

Рафаель Лемкін (1900–1959) – польсько-американський юрист єврейського походження, автор терміну «геноцид» та один із головних ініціаторів Конвенції ООН про запобігання та покарання злочину геноциду.

Лемкін відомий дослідженням Голодомору 1932–1933 років, він одним із перших назвав його актом геноциду українського народу. Лемкін наголошував на спробі сталінського режиму знищити українців як націю, фізично та культурно. У листопаді 2015 року статтю Лемкіна «Радянський геноцид в Україні» у Росії включили до федерального списку екстремістських матеріалів.