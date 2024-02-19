Російська судова система повідомила про націоналізацію Липецької фабрики «Рошен»

Жовтневий районний суд російського Липецька націоналізував акції липецької фабрики «Рошен», яка належала колишньому президенту України Петрові Порошенку, повідомляє 19 лютого пресслужба судової системи РФ Липецької області.

За рішенням суду, акції АТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен» передадуть на користь бюджету Росії.

Російський суд також заборонив Петру Порошенку, його синові Олексію і гендиректору фабрики Олегу Казакову будь-яку діяльність на території РФ.

У корпорації «Рошен» не коментували рішення російського суду.

Липецька фабрика зупинила свою роботу у квітні 2017 року. На підприємстві працювали 700 людей.

Проблеми у підприємства почалися ще 2014 року, коли Росія почала агресію проти України, а головний власник корпорації «Рошен» Петро Порошенко був обраний президентом України. Російські силовики неодноразово блокували роботу фабрики, а суди заарештовували її майно.

26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». У січні 2016 року президент України заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

У квітні 2016 року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Журналісти-розслідувачі заявляли, що тодішній український президент, всупереч заявам, не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявив, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

До складу корпорації «Рошен» входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також Вінницький молочний завод.