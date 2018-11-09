У Росії до арешту засудили активістку, яка порізала вени на знак протесту проти умов у в’язницях

У Росії активістку незареєстрованої партії «Інша Росія» Ольгу Шаліну заарештували на п’ять діб, визнавши її винною в дрібному хуліганстві. Приводом стала акція Шаліної на виставці поліцейської техніки в Москві, під час якої активістка порізала собі вени.

25 жовтня Шаліна на виставці залізла на автозак, розкидала листівки з критикою Федеральної служби з виконання покарань Росії, після чого порізала собі руки. Цим вона хотіла привернути увагу до проблеми порушення прав ув’язнених і насильства в колоніях і в’язницях.

Активістку затримали і доставили в лікарню. Пізніше щодо Шаліної порушили справу про хуліганство з мотивів ненависті до соціальної групи «співробітники Федеральної служби з виконання покарань». Однак уже наступного дня прокуратура закрила справу.

6 листопада стало відомо, що на Шаліну склали протокол про дрібне хуліганство.

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