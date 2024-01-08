Вербувальник розповів про погрози сербським найманцям в армії РФ

Громадянин Сербії Деян Берич, який займався вербуванням сербів в армію Росії для війни проти України, записав відеозвернення, в якому розповів про знущання з його співвітчизників у російському 119-му парашутно-десантному полку. За словами Берича, командування полку посилає сербів на штурм без амуніції, не лікує їх, б’є і погрожує вбивствами.

Берич розповів, що його співвітчизники підписували контракт із Міноборони Росії у військовій частині в Підмосков’ї і були зараховані до 119-го полку 106-ї тульської повітряно-десантної дивізії. Після цього їх переправляли до Рязані, а потім до окупованого Луганська.

Як стверджує Берич, командування полку не забезпечувало його співвітчизників боєприпасами. За його словами, перед Новим роком їх послали у наступ, видавши по два-три ріжки з патронами для автомата, пояснивши, що вони самі мають захопити собі зброю у бою.

Крім того, командування, за словами Берича, відмовляється забезпечувати лікування навіть тяжкохворих. Сербські найманці відмовилися йти на штурм без боєприпасів, а також записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням розібратися у ситуації. Вони вимагали перевести їх в іншу військову частину.

Після цього, як стверджує Берич, до їхнього розташування приїхали люди, які представилися військовою поліцією, і погрожували сербам в’язницею. Їм наказали віддати зброю, вигнали із землянок на мороз більш ніж на добу, позбавили доступу до польової кухні. У понеділок, за словами Берича, представники військової поліції побили беззбройних бійців прикладами, стріляли у повітря і погрожували розстрілом.

Берич додав, що побоюється за своє життя і свободу, а також за життя сербів, що воюють на боці Росії. Крім того, вербувальник згадав, що його можуть притягнути до відповідальності за статтею про так звану дискредитацію російської армії.

Російська влада заяви Берича поки що не коментувала.

Торік у жовтні Російська служба Бі-Бі-Сі розповідала, що російська влада активно вербує громадян Сербії й інших балканських країн для участі у війні проти України. Згадувалося, що Берич воював на Донбасі на російському боці з 2014 року і бере участь у вербуванні.

За інформацією Бі-Бі-Сі, до осені 2023 року контракти з російською армією уклали щонайменше 100 сербів, а метою Міноборони є набрати окрему бригаду з громадян країн колишньої Югославії.

Закони Сербії забороняють найманство. Російська влада дозволяє іноземцям укладати контракти на службу в армії.

Берич увійшов до ініціативної групи виборців, яка підтримала висування Володимира Путіна на вибори президента РФ у березні 2024 року.