У Росії винуватцем пожежі на авіаносці визнали зварника – ЗМІ

У Росії винуватцями пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнецов» у 2019 році суд у Мурманську визнав зварника судноремонтного заводу і мічмана, який стежив за його роботою, повідомляє російське видання «Комерсант».

За даними видання, робітника засудили до чотирьох років позбавлення волі, а вирок військовому моряку мають винести найближчим часом.

За версією слідства, проводячи 12 грудня 2019 року ремонт на крейсері, що стояв у сухому доку при 35-му судноремонтному заводі в Мурманську, зварювальник випадково впустив краплі розплавленого металу на нижню палубу. В результаті спалахнуло сміття, а це призвело до пожежі в машинному відділенні та задимлення кількох відсіків, в яких у цей час працювали інші фахівці.

Внаслідок пожежі загинули двоє російських військовослужбовців. Дії робітника слідство кваліфікувало як порушення правил безпеки під час проведення будівельних чи інших робіт.

Робітник, за словами його адвоката, не визнав провини і має намір подати апеляцію. Інші подробиці невідомі – справа засекречена.

Водночас велося слідство і у справі мічмана електромеханічної бойової частини крейсера. За версією слідства, він не встежив за діями робітника. Його судять за статтею про недбалість із настанням тяжких наслідків. Вирок мають оголосити 16 червня.

«Адмирал Кузнецов» вважається флагманом Північного флоту та всього ВМФ Росії. У 2017 році його поставили на ремонт у плавучий док, проте через рік він несподівано почав тонути. При цьому на його палубу впав 70-тонний кран. Ремонт продовжили у сухому доці, де наприкінці 2019 року сталася пожежа. Збитки від нього оцінили в 350 мільйонів рублів, джерело «Комерсанта» стверджує, що реальні збитки – «на порядок вищі». Крейсер досі не повернувся після ремонту.