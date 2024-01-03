Росія: губернатор Бєлгородської області заявив про «два обстріли» вранці

У російському Бєлгороді зберігається напружена ситуація, стверджує губернатор області В’ячеслав Гладков вранці 3 січня.

«Зранку було два обстріли. ППО спрацювала», – заявив він у своєму телеграмі.

Губернатор анонсував побудинковий обхід для оцінки наслідків. Він також заявив, що напередодні в області загинула одна людина, 11 зазнали поранень.

Міністерство оборони Росії заявило про «чергову спробу київського режиму» обстріляти російську територію, в ході якої над Бєлгородською областю нібито збили шість ракет «Точка-У» та ще шість – від системи «Вільха». Доказів цих тверджень відомство не навело.

Українське командування не коментувало цю заяву.

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Напередодні речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відкинув слова президента Росії Володимира Путіна про те, що нинішні удари російської армії є нібито відповіддю на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня.

«А війна взагалі проти України – це реакція на що? Це йде війна. Так, зрозуміло, потрібна картинка сьогодні, щоб показати росіянам, що вони тут «помстилися» за все-все-все», – сказав Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду 30 грудня завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.