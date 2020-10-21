У Росії вперше зафіксували понад 300 смертей від COVID-19 за добу

У Росії за останню добу померли 317 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, повідомили в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Це максимальна кількість летальних випадків за добу з початку епідемії. Загальна кількість смертей наближається до 25 тисяч.

У цю статистику вносять тільки людей, у яких коронавірусна інфекція була визнана головною причиною смерті до розтину, який обов’язково має проводитися в лікарнях.

Якщо ж враховувати всіх померлих, які були інфіковані коронавірусом або причини смерті яких були встановлені тільки після патологоанатомічної експертизи, жертв коронавірусної інфекції буде істотно більше – це підтверджують дані Росстату.

За минулу добу в Росії виявлено 15 700 нових випадків зараження COVID-19. У цю статистику включені дані і з анексованого Росією Криму.

Добовий приріст хворих, за даними оперативного штабу, склав майже на 600 осіб менше, ніж днем раніше, коли цей показник досягнув максимуму від початку пандемії.

Перше місце за кількістю нових випадків COVID-19 посідає Москва – 4389 хворих.

Одужали за добу 10952 людини, які лікувалися від COVID-19, за весь період пандемії – понад один мільйон пацієнтів.