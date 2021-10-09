У Росії всьоме за місяць зафіксували найвищу за пандемію смертність від COVID-19

У Росії всьоме за місяць зафіксували найвищу від початку пандемії смертність від коронавірусного захворювання COVID-19. За добу померли 968 хворих.

Тільки за офіційними даними оперативного штабу по боротьбі з поширенням хвороби всього від COVID-19 у Росії померли 215 453 особи. Дані федерального штабу наводять з урахуванням анексованого Криму.

За день в Росії зареєстровано 29 362 випадки зараження COVID-19. Це на 7,77 відсотка більше, ніж у п’ятницю, і максимум від 24 грудня. Загальна кількість виявлених випадків зросла до 7 746 718.

Незалежні демографи вважають, що офіційна смертність від хвороби у Росії занижена приблизно втричі, а реальна може перевищувати 645 тисяч осіб.